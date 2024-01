This is a test page to demonstrate the following blocks:

Promo Link

Cover

Paragraph

Heading

Image

Custom HTML

Gallery

Twitter

Facebook

YouTube

Quote (Use Core Styling for WV)

(Use Core Styling for WV) PullQuote (Use Core Styling for WV)

(Use Core Styling for WV) Preformatted

Embed

Audio

Table

Column

Classic

Jetpack Contact Forms ( Form, Contact Form, Newsletter Signup)

Form, Contact Form, Newsletter Signup) Election Hub

Shortcode

List

Jetpack Slideshow

Jetpack Tiled Gallery

Instagram

Latest Instagram Posts

Latest Posts

Tik Tok

Scribd

Image Compare

Separator

Spacer

RSS

Tag Cloud

Second Street Promotion

Map

Podcast Player

WordPress

Vimeo

SoundCloud

Animoto

GIF

Story

WordPress Block

Embed Block

Anvato Video Block VOD

Anvato Video Block Live

DocumentCloud Shortcode Block

link post

sailthru block

Sailthru block

Close Thank you for signing up! Subscribe to more newsletters here

Link post

Promo Link Block

Cover Block

Cover Block Testing!

This is Paragraph Block



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempus sapien dolor, a vehicula tortor euismod eu. Ut nibh lectus, hendrerit eu consectetur et, maximus nec ipsum. Aenean venenatis imperdiet nunc. Praesent lacinia imperdiet mi, sit amet scelerisque ante ullamcorper non. Phasellus eget risus a odio cursus malesuada. Integer mollis placerat mi, nec tincidunt lorem tincidunt vel. Vivamus in nibh non dolor dictum auctor. Nullam vitae interdum nulla. Aenean suscipit fermentum feugiat. Vestibulum eu purus at ex tincidunt mattis quis sed dolor. Proin eu ex ut nibh ullamcorper scelerisque et vitae massa.

Praesent arcu ipsum, tempus vel magna fringilla, imperdiet mattis nisi. Sed maximus mauris nec justo hendrerit euismod. Vivamus varius libero et tortor tempus, vitae hendrerit augue congue. Nunc hendrerit sapien non turpis gravida, non porttitor neque molestie. Nulla scelerisque imperdiet mi id faucibus. Praesent auctor in libero et pulvinar. Praesent tellus velit, varius eget sem eu, sollicitudin vestibulum erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean egestas quam eget velit faucibus luctus. Quisque interdum nulla augue, non ultrices dui egestas eget.

This is a Heading Block

THIS IS IMAGE BLOCK TEST Jade Carey, competing as an individual specialist, claimed gold in her final chance in Tokyo. Credit: Getty Images

This is a Custom HTML Block

CUSTOM HTML BLOCK TEST Newark, Ohio 7-day and hourly forecast no iframe support!

This is a Gallery Block

FILE – In this photo released July 13, 2022, by the Mesa County Sheriff’s Office is Sandra Brown. The former elections manager accused of helping a Colorado clerk charged with tampering with voting equipment plans to plead guilty under an agreement with prosecutors. Brown is scheduled to be in court Wednesday, Nov. 30, 2022. (Mesa County Sheriff’s Office via AP, File) Florida Gov. Ron DeSantis waves as he arrives for a news conference at Bill Baggs Cape Florida State Park, Thursday, Dec. 1, 2022, on Key Biscayne, Fla. The Governor announced increased funding for the environmental protection of Biscayne Bay. (AP Photo/Lynne Sladky) Britain’s Prince William greets people in the crowd after a visit to Roca on Thursday, Dec. 1, 2022, in Chelsea, Ma. (Nancy Lane/The Boston Herald via AP, Pool) FILE – New York Police Department officers wake up sleeping passengers and direct them to the exits at the 207th Street station on the A train, Thursday, April 30, 2020, in the Manhattan borough of New York. In New York City’s latest effort to address a mental health crisis on its streets and subways, Mayor Eric Adams announced Tuesday, Nov. 29, 2022, that authorities would more aggressively intervene to help people in need of treatment, saying there was “a moral obligation” to do so, even if it means providing care to those who don’t ask for it. (AP Photo/John Minchillo, File) THIS IS GALLERY BLOCK TEST

Twitter Block

Facebook Block

Quote Block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempus sapien dolor, a vehicula tortor euismod eu. Ut nibh lectus, hendrerit eu consectetur et, maximus nec ipsum. Aenean venenatis imperdiet nunc. Praesent lacinia imperdiet mi, sit amet scelerisque ante ullamcorper non. Phasellus eget risus a odio cursus malesuada. Integer mollis placerat mi, nec tincidunt lorem tincidunt vel. Vivamus in nibh non dolor dictum auctor. Nullam vitae interdum nulla. Aenean suscipit fermentum feugiat. Vestibulum eu purus at ex tincidunt mattis quis sed dolor. Proin eu ex ut nibh ullamcorper scelerisque et vitae massa. Praesent arcu ipsum, tempus vel magna fringilla, imperdiet mattis nisi. Sed maximus mauris nec justo hendrerit euismod. Vivamus varius libero et tortor tempus, vitae hendrerit augue congue. Nunc hendrerit sapien non turpis gravida, non porttitor neque molestie. Nulla scelerisque imperdiet mi id faucibus. Praesent auctor in libero et pulvinar. Praesent tellus velit, varius eget sem eu, sollicitudin vestibulum erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean egestas quam eget velit faucibus luctus. Quisque interdum nulla augue, non ultrices dui egestas eget. This is the final citation for quote block

PullQuote Block

THIS IS PULLQUOTE BLOCK TESTLOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. DUIS TEMPUS SAPIEN DOLOR, A VEHICULA TORTOR EUISMOD EU. UT NIBH LECTUS, HENDRERIT EU CONSECTETUR ET, MAXIMUS NEC IPSUM. AENEAN VENENATIS IMPERDIET NUNC. PRAESENT LACINIA IMPERDIET MI, SIT AMET SCELERISQUE ANTE ULLAMCORPER NON. PHASELLUS EGET RISUS A ODIO CURSUS MALESUADA. INTEGER MOLLIS PLACERAT MI, NEC TINCIDUNT LOREM TINCIDUNT VEL. VIVAMUS IN NIBH NON DOLOR DICTUM AUCTOR. NULLAM VITAE INTERDUM NULLA. AENEAN SUSCIPIT FERMENTUM FEUGIAT. VESTIBULUM EU PURUS AT EX TINCIDUNT MATTIS QUIS SED DOLOR. PROIN EU EX UT NIBH ULLAMCORPER SCELERISQUE ET VITAE MASSA.

PRAESENT ARCU IPSUM, TEMPUS VEL MAGNA FRINGILLA, IMPERDIET MATTIS NISI. SED MAXIMUS MAURIS NEC JUSTO HENDRERIT EUISMOD. VIVAMUS VARIUS LIBERO ET TORTOR TEMPUS, VITAE HENDRERIT AUGUE CONGUE. NUNC HENDRERIT SAPIEN NON TURPIS GRAVIDA, NON PORTTITOR NEQUE MOLESTIE. NULLA SCELERISQUE IMPERDIET MI ID FAUCIBUS. PRAESENT AUCTOR IN LIBERO ET PULVINAR. PRAESENT TELLUS VELIT, VARIUS EGET SEM EU, SOLLICITUDIN VESTIBULUM ERAT. PELLENTESQUE HABITANT MORBI TRISTIQUE SENECTUS ET NETUS ET MALESUADA FAMES AC TURPIS EGESTAS. AENEAN EGESTAS QUAM EGET VELIT FAUCIBUS LUCTUS. QUISQUE INTERDUM NULLA AUGUE, NON ULTRICES DUI EGESTAS EGET. This is the citation

Preformatted Block

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempus sapien dolor, a vehicula tortor euismod eu. Ut nibh lectus, hendrerit eu consectetur et, maximus nec ipsum. Aenean venenatis imperdiet nunc. Praesent lacinia imperdiet mi, sit amet scelerisque ante ullamcorper non. Phasellus eget risus a odio cursus malesuada. Integer mollis placerat mi, nec tincidunt lorem tincidunt vel. Vivamus in nibh non dolor dictum auctor. Nullam vitae interdum nulla. Aenean suscipit fermentum feugiat. Vestibulum eu purus at ex tincidunt mattis quis sed dolor. Proin eu ex ut nibh ullamcorper scelerisque et vitae massa. Praesent arcu ipsum, tempus vel magna fringilla, imperdiet mattis nisi. Sed maximus mauris nec justo hendrerit euismod. Vivamus varius libero et tortor tempus, vitae hendrerit augue congue. Nunc hendrerit sapien non turpis gravida, non porttitor neque molestie. Nulla scelerisque imperdiet mi id faucibus. Praesent auctor in libero et pulvinar. Praesent tellus velit, varius eget sem eu, sollicitudin vestibulum erat. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean egestas quam eget velit faucibus luctus. Quisque interdum nulla augue, non ultrices dui egestas eget.

Embed Block (YouTube)

Audio Block

Table Block

TEST COLUMN 1 TEST COLUMN 2 TEST COLUMN 3 TEST COLUMN 4 TEST ROW 1     TEST ROW 2     TEST ROW 3 

Column Block

COLUMN 50/50 TEST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempus sapien dolor, a vehicula tortor euismod eu. Ut nibh lectus, hendrerit eu consectetur et, maximus nec ipsum. Aenean venenatis imperdiet nunc. Praesent lacinia imperdiet mi, sit amet scelerisque ante ullamcorper non. Phasellus eget risus a odio cursus malesuada. Integer mollis placerat mi, nec tincidunt lorem tincidunt vel. Vivamus in nibh non dolor dictum auctor. Nullam vitae interdum nulla. Aenean suscipit fermentum feugiat. Vestibulum eu purus at ex tincidunt mattis quis sed dolor. Proin eu ex ut nibh ullamcorper scelerisque et vitae massa. WASHINGTON, DC – AUGUST 05: U.S. President Joe Biden, joined by lawmakers and members of law enforcement and their families, signs legislation to award congressional gold medals to law enforcement in the Rose Garden of the White House on August 5, 2021 in Washington, DC. Biden spoke before signing H.R. 3325, legislation to award four congressional gold medals to the United States Capitol Police and those who protected the U.S. Capitol on January 6, 2021. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Classic Block

THIS IS CLASSIC BLOCK TEST Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempus sapien dolor, a vehicula tortor euismod eu. Ut nibh lectus, hendrerit eu consectetur et, maximus nec ipsum. Aenean venenatis imperdiet nunc.

Praesent lacinia imperdiet mi, sit amet scelerisque ante ullamcorper non. Phasellus eget risus a odio cursus malesuada.

Integer mollis placerat mi, nec tincidunt lorem tincidunt vel.

Vivamus in nibh non dolor dictum auctor.

Nullam vitae interdum nulla. Aenean suscipit fermentum feugiat. Vestibulum eu purus at ex tincidunt mattis quis sed dolor. Proin eu ex ut nibh ullamcorper scelerisque et vitae massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tempus sapien dolor, a vehicula tortor euismod eu. Ut nibh lectus, hendrerit eu consectetur et, maximus nec ipsum. Aenean venenatis imperdiet nunc. Praesent lacinia imperdiet mi, sit amet scelerisque ante ullamcorper non. Phasellus eget risus a odio cursus malesuada. Integer mollis placerat mi, nec tincidunt lorem tincidunt vel. Vivamus in nibh non dolor dictum auctor. Nullam vitae interdum nulla. Aenean suscipit fermentum feugiat. Vestibulum eu purus at ex tincidunt mattis quis sed dolor. Proin eu ex ut nibh ullamcorper scelerisque et vitae massa.

Jetpack Contact Form

BELOW IS A JETPACK CONTACT FORMS TEST (FORM, CONTACT FORM, NEWSLETTER SIGN

Shortcode Block

List Block

social connection, in which people text as a way to connect with others; escapism, in which people text to get away from dull or uncomfortable situations such as waiting in line; distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting; distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting; distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting; distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;

audacity, in which people text to get a response from someone, such as to break up with them or ask them on a date; nurturing, in which people text to foster relationships by saying things like “good morning” or “I love you”; and driving, in which people text while in their vehicle (Schroeder & Sims, 2018).distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;distraction, in which people text to distract themselves while having a conversation with someone or being in a meeting;



Jetpack Slideshow

400063 01: Characters from the cartoon TV show “South Park”, including Elton John (rear) with (from L to R) Kenny, Stan, Kyle and Cartman are featured in a 1998 episode. (Photo by Getty Images)

This photo provided by Reporte De Puentes shows students who live in Juarez waiting in line to cross into El Paso at 6:15 a.m. on Aug. 5, 2021, at the Ysleta Port of Entry.



FILE – In this Sunday, Sept. 13, 2020, file photo, seats at Fedex Field display the Washington Football Team logo during pregame warmups of an NFL football game between Washington Football Team and Philadelphia Eagles, in Landover, Md. The Washington Football Team will allow only friends and family in attendance at FedEx Field on Sunday, Oct. 25, against the Dallas Cowboys, even after Maryland Gov. Larry Hogan allowed teams to fill outdoor stadiums to 10% capacity. A team spokeswoman said there would be no change from Washington’s previous arrangement to not sell tickets to fans for this game at the stadium in Landover, Maryland. At 10% capacity, roughly 8,000 fans would be allowed, something that remains possible later this season. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Jetpack Tiled Gallery

Instagram Block

Latest Post Block

Tik Tok Block

https://www.tiktok.com/@cutepetowner/video/6968334547695979782?sender_device=pc&sender_web_id=6906325551431419397&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0

SCRIBD Block

Image Compare Block

Separator Block

Space Block

RSS Block

Tag Cloud Block

2022 midterm elections 2022 midterms 2024 GOP presidential primary 2024 presidential election abortion abortion rights Biden administration California China classified documents Climate change COVID-19 debt ceiling DOJ Donald Trump Economy Elon Musk FBI fda federal reserve Florida Fox News Georgia Gun control immigration inflation Inflation Reduction Act Jan. 6 Capitol riot Mike Pence Mitch McConnell Nancy Pelosi New York Roe v. Wade Ron DeSantis russia Russia-Ukraine war Senate Supreme Court Texas Trump indictment Twitter ukraine Vladimir Putin Volodymyr Zelensky white house

Map Block

Podcast Block

WordPress Block

Vimeo Block

SoundCloud Block

Animoto

N/A

GIF Block

Story Block

WordPress Block

https://www.nbc4i.com/sports/buckeyes/osu-announces-new-gameday-protocols-for-ohio-stadium-after-issues-during-oregon-game/

Embed Block

https://www.nbc4i.com/sports/buckeyes/osu-announces-new-gameday-protocols-for-ohio-stadium-after-issues-during-oregon-game/

Anvato Video Block

Embed Block

Link group

link group test title

ehub

Anvato Video Live Block

DocumentCloud Shortcode Block

Form block